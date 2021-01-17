Велимир Петкович объяснил, за счёт чего Россия обыграла Словению на ЧМ-2021 по гандболу

Немецкий тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович высоко оценил выступление игроков своей команды после победы над Словенией на групповом этапе чемпионата мира (31:25). Эта победа гарантировала россиянам выход в основной раунд первенства планеты, которое проходит в Египте.

«Я горжусь игрой своей команды в этом матче, а также тем, что мы получили место в основном раунде. Мы повышаем качество нашей игры и будем работать над дальнейшим его улучшением в следующих поединках после выхода в основной раунд. Мы добились победы над такой хорошей командой, как Словения, несмотря на то, что в нашей сборной больше молодых игроков. Гандболисты следовали моим инструкциям во время матча, и это помогло нашей команде победить. На чемпионате мира много талантливых игроков, и мы продолжим хорошо готовиться к каждому матчу», — приводит слова Петковича пресс-служба чемпионата мира.