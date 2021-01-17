«КПРФ» и «Газпром-Югра» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

«КПРФ» и «Газпром-Югра» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов по мини-футболу. В матче 1/16 финала «КПРФ» разгромил словацкий «Лученец» со счётом 7:1, а «Газпром-Югра», обыграл боснийский «Салинес» — 5:2. В составе «коммунистов дубль оформил Рауль Гомес, у команды «Газпром-Югра» дважды отличился Звиад Купатадзе.

Оба российских клуба узнают своих соперников по итогам жеребьевки, которая пройдет 21 января

Лига чемпионов УЕФА. 1/16 финала



«Лученец» (Словакия) – «КПРФ» (Россия) — 1:7 (0:6).



Голы: Матиас Торрес, 30 – Сербин, 5 (автогол), Паулиньо, 11, Рауль Гомес, 13, 39, Багиров, 17, Асадов, 17, Нандо, 18.

«Салинес» (Босния и Герцеговина) — «Газпром-Югра» (Россия) — 2:5 (1:1).



Голы: Арнаутович, 9, Болинья, 22 – Давыдов, 7, Понкратов, 28, Афанасьев, 29, Купатадзе, 32, 40.