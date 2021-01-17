«КПРФ» и «Газпром-Югра» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов по мини-футболу. В матче 1/16 финала «КПРФ» разгромил словацкий «Лученец» со счётом 7:1, а «Газпром-Югра», обыграл боснийский «Салинес» — 5:2. В составе «коммунистов дубль оформил Рауль Гомес, у команды «Газпром-Югра» дважды отличился Звиад Купатадзе.
Оба российских клуба узнают своих соперников по итогам жеребьевки, которая пройдет 21 января
Лига чемпионов УЕФА. 1/16 финала
«Лученец» (Словакия) – «КПРФ» (Россия) — 1:7 (0:6).
Голы: Матиас Торрес, 30 – Сербин, 5 (автогол), Паулиньо, 11, Рауль Гомес, 13, 39, Багиров, 17, Асадов, 17, Нандо, 18.
«Салинес» (Босния и Герцеговина) — «Газпром-Югра» (Россия) — 2:5 (1:1).
Голы: Арнаутович, 9, Болинья, 22 – Давыдов, 7, Понкратов, 28, Афанасьев, 29, Купатадзе, 32, 40.
- 17 января 2021
-
01:01
-
00:25
- 16 января 2021
-
23:44
-
22:37
-
21:32
-
21:28
-
20:47
-
20:31
-
20:11
-
19:58
-
19:41
-
19:27
-
19:02
-
17:35
-
16:59
-
16:54
-
16:03
-
15:46
-
00:31
- 15 января 2021
-
23:24
-
19:30
-
17:28
-
17:16
-
16:22
-
14:55
-
14:23
-
13:28
-
12:05
-
11:50
-
11:27
-
11:19
-
09:34
-
00:33
- 14 января 2021
-
23:38
-
22:48