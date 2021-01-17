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Максимов: в сборной России по гандболу не лучший подбор игроков, раньше было лучше

Максимов: в сборной России по гандболу не лучший подбор игроков, раньше было лучше
Другие / Гандбол 0
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Бывший главный тренер сборной России по гандболу Владимир Максимов оценил шансы национальной команды на чемпионате мира в Египте.

«Ясно, что мы уже вышли в следующий этап, у нас там не очень мощные команды. Будут проблемы с командой Египта, которая играет у себя дома, но всё равно я считаю, что с такой игрой реально попасть в двойку лучших для продвижения дальше. Но надо не торопиться, спокойненько сыграть со следующей подгруппой, там команды нам по силам. Ребята всё прекрасно понимают, самое главное, есть большая самоотдача. Были некоторые ошибки, но они были несистемного свойства, не влияли на ход матча.

Мы себя сами сделали тёмной лошадкой. Это начиналось давным-давно, и сегодня, я считаю, у нас не самый лучший подбор игроков, раньше было лучше. Но, к сожалению, результата тогда мы не дали. Сегодня мы наконец понимаем, что не только от игроков зависит результат, но и тренер должен делать хорошую работу. Я считаю, что Владимиру Петковичу удалось это. Игроки притёрлись друг к другу, чтобы стать одним механизмом, который начинает слаженно работать», — приводит слова Максимова «Р-Спорт».

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