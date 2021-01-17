Устюгов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России с отрывом почти 3 минуты
Лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку преследования на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
На старте у Устюгова была 1 минута и 15 секунд преимущества над ближайшим преследователем — Сергеем Ардашевым.
Лыжные гонки. Кубок России. Кирово-Чепецк. Гонка преследования. 15 км, свободный стиль
1. Сергей Устюгов — 41.35,2
2. Владислав Вечканов — +2.55,5
3. Константин Главатских — +2.56,3
4. Иван Горбунов — +2.59,5
5. Артём Николаев — +3.02,2...
6. Александр Кулешов – +3.06,0...
18. Станислав Волженцев – +4.51,4...
40. Александр Бессмертных – +6.44,2.
Среди женщин в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем победу одержала Алия Иксанова. В тройку лучших вошли также Диана Головань и Марина Черноусова.
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