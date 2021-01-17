Лыжный акробат Максим Буров одержал третью победу в сезоне на этапах Кубка мира

Российские лыжные акробаты завоевали в Ярославле три медали на первом старте этапа Кубка мира по фристайлу.
Россиянин Максим Буров упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». Во втором старте этапа соревнований, который проходил в Ярославле, Буров-младший вновь, как и накануне, занял первое место. Второй результат показал Станислав Никитин. Бронзовым призёром стал канадец Льюис Ирвинг.
В противостоянии женщин победу одержала американка Меган Ник. Лучшей из россиянок стала Анастасия Прыткова, остановившаяся в шаге от выхода в суперфинал.
Фристайл. Этап Кубка мира. Акробатика. Ярославль
Мужчины. Второй старт
1. Максим Буров (Россия) – 125,34.
2. Станислав Никитин (Россия) – 123,98.
3. Льюис Ирвинг (Канада)- 120,36…
8. Павел Кротов (Россия) – 99,50…
16. Арсений Вагин (Россия) – 82,84…
18. Илья Буров (Россия) – 80,99…
21. Денис Сляднев (Россия) – 74,97…
22. Ильдар Хакимов (Россия) – 72,96.
Женщины. Второй старт
1. Меган Ник (США) – 89,88.
2. Алла Цупер (Беларусь) – 89,82.
3. Кайла Кун (США) – 87,25…
7. Анастасия Прыткова (Россия) – 83,16…
11. Любовь Никитина (Россия) – 76,49…
14. Есения Пантюхова (Россия) – 72,67.
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