Лыжный акробат Максим Буров одержал третью победу в сезоне на этапах Кубка мира

Российские лыжные акробаты завоевали в Ярославле три медали на первом старте этапа Кубка мира по фристайлу.



Россиянин Максим Буров упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». Во втором старте этапа соревнований, который проходил в Ярославле, Буров-младший вновь, как и накануне, занял первое место. Второй результат показал Станислав Никитин. Бронзовым призёром стал канадец Льюис Ирвинг.

В противостоянии женщин победу одержала американка Меган Ник. Лучшей из россиянок стала Анастасия Прыткова, остановившаяся в шаге от выхода в суперфинал.



Фристайл. Этап Кубка мира. Акробатика. Ярославль

Мужчины. Второй старт



1. Максим Буров (Россия) – 125,34.

2. Станислав Никитин (Россия) – 123,98.

3. Льюис Ирвинг (Канада)- 120,36…

8. Павел Кротов (Россия) – 99,50…

16. Арсений Вагин (Россия) – 82,84…

18. Илья Буров (Россия) – 80,99…

21. Денис Сляднев (Россия) – 74,97…

22. Ильдар Хакимов (Россия) – 72,96.



Женщины. Второй старт

1. Меган Ник (США) – 89,88.

2. Алла Цупер (Беларусь) – 89,82.

3. Кайла Кун (США) – 87,25…

7. Анастасия Прыткова (Россия) – 83,16…

11. Любовь Никитина (Россия) – 76,49…

14. Есения Пантюхова (Россия) – 72,67.