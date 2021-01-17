Наталья Воронина — четвёртая по итогам ЧЕ в классическом многоборье

Конькобежка из Нидерландов Антойнетте де Йонг завоевала золото чемпионата Европы в классическом многоборье. Соревнования проходили в Херенвене (Нидерланды). Серебряным призёром стала ещё одна голландка Ирене Схаутен. Бронзовую медаль завоевала чешка Мартина Сабликова.
Лучшая из россиянок Наталья Воронина остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.
На заключительной дистанции 5000 м лучшей была Сабликова. Воронина показала четвёртое время.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды
Классическое многоборье. Женщины. 5000 м
1. Мартина Сабликова (Чехия) – 6.53,22.
2. Ирене Схаутен (Нидерланды) – 6.55,38.
3. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) – 6.57,72.
4. Наталья Воронина (Россия) – 7.00,67…
7. Елизавета Голубева (Россия) – 7.19,16.
8. Евгения Лаленкова (Россия) – 7.27,34.
Многоборье
1. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) – 159,303.
2. Ирене Схаутен (Нидерланды) – 160,056.
3. Мартина Сабликова (Чехия) – 160,320.
4. Наталья Воронина (Россия) – 161,300…
7. Елизавета Голубева (Россия) – 162,651.
8. Евгения Лаленкова (Россия) – 164,008.
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