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Наталья Воронина — четвёртая по итогам ЧЕ в классическом многоборье

Конькобежка из Нидерландов Антойнетте де Йонг завоевала золото чемпионата Европы в классическом многоборье. Соревнования проходили в Херенвене (Нидерланды). Серебряным призёром стала ещё одна голландка Ирене Схаутен. Бронзовую медаль завоевала чешка Мартина Сабликова.

Лучшая из россиянок Наталья Воронина остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.

На заключительной дистанции 5000 м лучшей была Сабликова. Воронина показала четвёртое время.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды

Классическое многоборье. Женщины. 5000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) – 6.53,22.

2. Ирене Схаутен (Нидерланды) – 6.55,38.

3. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) – 6.57,72.

4. Наталья Воронина (Россия) – 7.00,67…

7. Елизавета Голубева (Россия) – 7.19,16.

8. Евгения Лаленкова (Россия) – 7.27,34.

Многоборье

1. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) – 159,303.

2. Ирене Схаутен (Нидерланды) – 160,056.

3. Мартина Сабликова (Чехия) – 160,320.

4. Наталья Воронина (Россия) – 161,300…

7. Елизавета Голубева (Россия) – 162,651.

8. Евгения Лаленкова (Россия) – 164,008.