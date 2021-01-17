Конькобежка Ангелина Голикова завоевала серебро ЧЕ в спринтерском многоборье

Российская конькобежка Ангелина Голикова не сумела одержать победу на чемпионате Европы в спринтерском многоборье. Соревнования проходили в Херенвене (Нидерланды). Голикова, выигравшая оба старта на 500 м, лидировала перед заключительной четвёртой дистанцией, однако в забеге на 1000 м показала только пятый результат, уступив победительнице, голландке Ютте Лердам 1,66 секунды.

В итоге Голикова серебряный призёр. Золото и бронзу завоевали хозяйки льда – Лердам и Фемке Кок.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды

Спринтерское многоборье. Женщины. 500 м. Второй старт

1. Ангелина Голикова (Россия) – 37,42.

2. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,48.

3. Ютта Лердам (Нидерланды) – 37,61…

5. Дарья Качанова (Россия) – 37,82…

8. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,04.

1000 м. Второй старт

1. Ютта Лердам (Нидерланды) – 1.14,00.

2. Йорин Тер Морс (Нидерланды) – 1.14,46.

3. Фемке Кок (Нидерланды) – 1.15,12.

4. Дарья Качанова (Россия) – 1.15,29.

5. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,66.

Многоборье

1. Ютта Лердам (Нидерланды) – 149,385.

2. Ангелина Голикова (Россия) – 149,855.

3. Фемке Кок (Нидерланды) – 149,870…

5. Дарья Качанова (Россия) – 150,980…

16. Ольга Фаткулина (Россия) – 113,640.