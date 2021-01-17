Конькобежка Ангелина Голикова завоевала серебро ЧЕ в спринтерском многоборье

Российская конькобежка Ангелина Голикова не сумела одержать победу на чемпионате Европы в спринтерском многоборье. Соревнования проходили в Херенвене (Нидерланды). Голикова, выигравшая оба старта на 500 м, лидировала перед заключительной четвёртой дистанцией, однако в забеге на 1000 м показала только пятый результат, уступив победительнице, голландке Ютте Лердам 1,66 секунды.
В итоге Голикова серебряный призёр. Золото и бронзу завоевали хозяйки льда – Лердам и Фемке Кок.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды
Спринтерское многоборье. Женщины. 500 м. Второй старт
1. Ангелина Голикова (Россия) – 37,42.
2. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,48.
3. Ютта Лердам (Нидерланды) – 37,61…
5. Дарья Качанова (Россия) – 37,82…
8. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,04.
1000 м. Второй старт
1. Ютта Лердам (Нидерланды) – 1.14,00.
2. Йорин Тер Морс (Нидерланды) – 1.14,46.
3. Фемке Кок (Нидерланды) – 1.15,12.
4. Дарья Качанова (Россия) – 1.15,29.
5. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,66.
Многоборье
1. Ютта Лердам (Нидерланды) – 149,385.
2. Ангелина Голикова (Россия) – 149,855.
3. Фемке Кок (Нидерланды) – 149,870…
5. Дарья Качанова (Россия) – 150,980…
16. Ольга Фаткулина (Россия) – 113,640.
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