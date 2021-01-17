Глава ОКР Поздняков сделал прививку от коронавируса
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
«Сегодня вакцинировался от COVID-19. Принял для себя решение, что это крайне важно на финальном этапе подготовки к Олимпийским играм в Токио. Год обещает быть очень насыщенным, поэтому необходимо оставаться в строю, сохраняя полную работоспособность и активный образ жизни! Всем крепкого здоровья! Берегите себя и близких!» — написал Поздняков на своей странице в «Инстаграме».
Фото и видео можно посмотреть на странице Станислава Позднякова в «Инстаграме».
Одной из причин переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год стала необходимость в вакцинации участников от коронавируса, чтобы снизить риск заражения.
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