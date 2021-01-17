Сергей Устюгов — о КР в Кирово-Чепецке: когда приехал, думал, надо собирать чемоданы

Двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2017 российский лыжник Сергей Устюгов, который стал победителем мини-тура, прошедшего на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке, оценил трассу соревнований.

«Лыжная трасса – самая тяжёлая на моей памяти в России. Может, есть где-то ещё тяжелее, но я там пока не бегал. Особенно первый подъём. Когда приехал, вышли как раз с первой равнины, и я подумал, что мне надо собирать чемоданы, потому что пока не готов к такой трассе. Но в принципе я доволен», — сказал Устюгов в интервью порталу «Чепецк.ру».

По итогам соревнований в Кирово-Чепецке Устюгов включён в состав сборной России на этапы Кубка мира в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция).

Спортсмен перенёс коронавирус, находясь на сборе в Валь-Сеналесе (Италия) во второй половине октября. Последствия заболевания долгое время не позволяли ему полностью восстановиться, поэтому он не вошёл в заявку сборной России на «Тур де Ски».