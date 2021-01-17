Иверсен выиграл скиатлон на чемпионате Норвегии, Клебо — 15-й

Эмиль Иверсен одержал победу в скиатлоне на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в Тронхейме. Призёрами стали Пол Голберг и Сьюр Рёте.

Йоханнес Клебо держался в лидирующей группе до последнего круга, пытаясь доехать с кем-то до финиша. Но не смог поддержать ускорения, предпринятого дистанционщиками. Несмотря на все усилия, Клебо проиграл Иверсену 16 секунд и показал только 15-й результат. Строчкой выше расположился Мартин Йонсруд Сундбю.

Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии. Тронхейм

Скиатлон. Мужчины

1. Эмиль Иверсен – 1:09.58,2

2. Пол Голберг – отставание 0,7

3. Сьюр Рёте – +1,0

4. Симен Хегстад Крюгер – +1,3

5. Томас Бушер-Йоханнессен – +1,9

6. Ханс Кристер Холунд – +1,9…

14. Мартин Йонсруд Сундбю – +14,2

15. Йоханнес Хёсфлот Клебо – +16,3.