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Иверсен выиграл скиатлон на чемпионате Норвегии, Клебо — 15-й

Иверсен выиграл скиатлон на чемпионате Норвегии, Клебо — 15-й
Другие / Лыжный спорт 0

Эмиль Иверсен одержал победу в скиатлоне на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в Тронхейме. Призёрами стали Пол Голберг и Сьюр Рёте.

Йоханнес Клебо держался в лидирующей группе до последнего круга, пытаясь доехать с кем-то до финиша. Но не смог поддержать ускорения, предпринятого дистанционщиками. Несмотря на все усилия, Клебо проиграл Иверсену 16 секунд и показал только 15-й результат. Строчкой выше расположился Мартин Йонсруд Сундбю.

Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии. Тронхейм
Скиатлон. Мужчины

1. Эмиль Иверсен – 1:09.58,2
2. Пол Голберг – отставание 0,7
3. Сьюр Рёте – +1,0
4. Симен Хегстад Крюгер – +1,3
5. Томас Бушер-Йоханнессен – +1,9
6. Ханс Кристер Холунд – +1,9…
14. Мартин Йонсруд Сундбю – +14,2
15. Йоханнес Хёсфлот Клебо – +16,3.

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