Клебо — о 15-м месте в скиатлоне: не облегчил задачу тем, кто выбирает состав сборной

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в скиатлоне на чемпионате Норвегии. Клебо стал 15-м, уступив победителю, Эмилю Иверсену, 16 секунд. Однако тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум по-прежнему рассчитывает на Клебо в скиатлоне на чемпионате мира. Дело в том, что до старта на национальном чемпионате Йоханнес много и интенсивно тренировался.

«Я не облегчил задачу тем, кто выбирает состав сборной. Но я вполне уверен, что справлюсь с этой дистанцией позже.

Что касается этапа Кубка мира в Лахти, то я приму решение завтра в течение дня. Если поеду туда, то не для того, чтобы что-то доказывать или квалифицироваться. Важно только то, что произойдёт на чемпионате мира. Я стал 15-м сегодня, но если хорошо выступлю на ЧМ, то буду доволен», – приводит слова Клебо NRK.

Этап Кубка мира в Лахти, о котором говорит Клебо, пройдёт 23 и 24 января. В программе соревнований скиатлон и эстафета.