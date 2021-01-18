Ангелина Голикова: если бы пробежала «тысячу», как вчера, было бы достаточно для золота

Российская конькобежка Ангелина Голикова отреагировала на завоевание серебряной медали в спринтерском многоборье на чемпионате Европы. Перед заключительным забегом на 1000 м спортсменка лидировала, но в итоге уступила голландке Ютте Лердам.

«Давило ли лидерство? Не давило, я понимала, что должна использовать свои сильные стороны, а это, конечно, 500 метров. И на второй «пятисотке» я рассчитывала, что отрыв будет больше, но сказалась усталость после первого дня многоборья. Здесь у нас между забегами проходит 20-30 минут, причём за это время, если ты попал в тройку на дистанции, нужно ещё успеть пройти процедуру награждения. Получается какое-то «галопом по Европам». Все, конечно, в равных условиях, но я подустала от такого ритма. Старалась, боролась, понимала, что нельзя проигрывать Лердам больше 0,7 секунды. Сейчас сознаю, что если бы сегодня пробежала «тысячу» так же, как вчера, — этого было бы достаточно для золота.

Когда увидела, с кем попала на вторую «пятисотку», то немного расстроилась. Очень хотела бежать с Фемке Кок, думала, что мы, как две специалистки этой дистанции, поможем друг другу показать хороший результат. С Лердам мне как-то не очень, без азарта», — приводит слова Голиковой «Матч ТВ».