Сборная России завоевала командное золото на домашнем этапе КМ по лыжной акробатике
Российские фристайлисты выиграли командные соревнования в дисциплине «лыжная акробатика» на этапе Кубка мира, который прошёл в Ярославле. Первое место заняли Анастасия Прыткова, Максим Буров и Павел Кротов.
Серебряные медали завоевала команда Швейцарии. Тройку лидеров замкнула сборная США.
Вторая команда России, за которую выступали Любовь и Станислав Никитины, а также Илья Буров, заняла четвёртое место.
Напомним, что у россиян на домашнем этапе пять личных медалей. Максим Буров дважды завоевал золото, по серебру в активе Павла Кротова и Станислава Никитина, бронза – у Любови Никитиной.
Фристайл. Этап Кубка мира. Ярославль
Акробатика. Смешанные команды
1. Россия I — 339,01.
2. Швейцария — 325,45.
3. США — 322,19.
4. Россия II — 314,92.
Лыжный акробат Максим Буров одержал третью победу в сезоне на этапах Кубка мира
Рекомендуем вам
- 18 января 2021
-
01:03
-
00:49
-
00:34
-
00:12
- 17 января 2021
-
22:52
-
21:57
-
21:48
-
19:43
-
19:25
-
19:10
-
18:56
-
16:01
-
14:40
-
13:34
-
13:09
-
11:55
-
01:01
-
00:25
- 16 января 2021
-
23:44
-
22:37
-
21:32
-
21:28
-
20:47
-
20:31
-
20:11
-
19:58
-
19:41
-
19:27
-
19:02
-
17:35
-
16:59
-
16:54
-
16:03
-
15:46
-
00:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам