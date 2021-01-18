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Сборная России завоевала командное золото на домашнем этапе КМ по лыжной акробатике

Сборная России завоевала командное золото на домашнем этапе КМ по лыжной акробатике
Другие / Лыжный спорт 0

Российские фристайлисты выиграли командные соревнования в дисциплине «лыжная акробатика» на этапе Кубка мира, который прошёл в Ярославле. Первое место заняли Анастасия Прыткова, Максим Буров и Павел Кротов.

Серебряные медали завоевала команда Швейцарии. Тройку лидеров замкнула сборная США.

Вторая команда России, за которую выступали Любовь и Станислав Никитины, а также Илья Буров, заняла четвёртое место.

Напомним, что у россиян на домашнем этапе пять личных медалей. Максим Буров дважды завоевал золото, по серебру в активе Павла Кротова и Станислава Никитина, бронза – у Любови Никитиной.

Фристайл. Этап Кубка мира. Ярославль
Акробатика. Смешанные команды

1. Россия I — 339,01.
2. Швейцария — 325,45.
3. США — 322,19.
4. Россия II — 314,92.

Лыжный акробат Максим Буров одержал третью победу в сезоне на этапах Кубка мира
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