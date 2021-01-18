Чемпиону ОИ Келлеру, штурмовавшему Капитолий, грозит до 10 лет тюрьмы
Олимпийский чемпион по плаванию американец Клит Келлер сдался полиции после того, как его обвинили в участии в штурме здания Капитолия в Вашингтоне, сообщает Marca.
После суда в Денвере бывшему пловцу грозит штраф до $ 250 тыс. и тюремное заключение сроком до 10 лет. Он обвиняется в проникновении в здание государственного офиса с ограниченным доступом без законных оснований, воспрепятствовании законным правоохранительным органам и нарушении общественного порядка.
До суда Келлер был освобожден с условием, что не вернётся в Вашингтон до инаугурации Джо Байдена 20 января. Бывшему спортсмену разрешили навестить детей в Северной Каролине.
38-летний Келлер — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира.
Чемпиону ОИ Келлеру, штурмовавшему Капитолий, предъявили обвинения по трём статьям
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