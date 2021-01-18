Капитан сборной России по гандболу объяснил мат во время матча и пообещал стать аккуратнее

Даниил Шишкарёв, капитан сборной России по гандболу, заявил, что постарается больше не использовать нецензурную лексику во время матчей чемпионата мира.

Напомним, 16 января Россия обыграла Словению со счётом 31:25. В ходе матча в телеэфир попали нецензурные выражения в исполнении российских игроков.

«Хотел бы извиниться за то, что я и Дима Житников позволили себе подобным образом выплеснуть эмоции. В тот момент у команды был эмоциональный подъём, поэтому мы даже не заметили, что рядом с нами находилась камера с микрофоном. Этими же словами можно было коротко и ясно описать ситуацию, которая в ту минуту сложилась на площадке. Если бы обстановка была более привычной и на трибунах были зрители и играла музыка, как это обычно бывает на аренах, такой ситуации, думаю, удалось бы избежать.

Теперь будем аккуратней, хотя, конечно, тяжело контролировать свои эмоции в таких матчах. Ты ничего не видишь, кроме ребят и тренера. В такие моменты сложно учитывать ещё и этот момент. Произошедшее ты осознаёшь уже после, когда тебе об этом написали с родины. После игры родные и близкие попросили нас быть посдержаннее, тем более что матчи смотрят дети», — приводит слова Шишкарёва ТАСС.