Тренер сборной России: Спиридонову уже мало интересует гимнастика

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала отсутствие чемпионки мира Дарьи Спиридоновой и двукратного призёра чемпионата мира Елены Ерёминой в списке кандидатов в сборную России на 2021 год.



«У Спиридоновой и Ерёминой всё нормально. Они тренируются, но уже тренируются не для большой гимнастики, а для себя. Ерёмина после операции не может восстановиться. Согласились с тем, что она будет выступать на уровне чемпионата России. Она не заканчивает. В большой сложной гимнастике им уже тяжело, Даше тоже. Даша, может быть, и не будет выступать на чемпионате России, Ерёмина точно готовится, а Даша под вопросом, Даша занялась своим бизнесом. Думаю, её уже мало интересует большая гимнастика и вообще гимнастика.



Даша не говорила, что завершает, но у нас был разговор с ними, я спрашивала: „Как вы?“ Они признались, что не смогут работать на таком уровне. А Ерёмина хочет выступать. Но слишком сложная была операция у неё, спина, позвоночник, сами понимаете. Зачем девочке портить жизнь, если удачно сделали операцию. Она боится нагружаться, есть опасения, что что-то может случиться. А зачем рисковать? Жалко, что потеряли такую девочку, но ничего не сделаешь», — цитирует Родионенко РИА «Новости».

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