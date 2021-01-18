Отстранённая за допинг чемпионка мира Каширина попала в список кандидатов в сборную России

Пятикратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике Татьяна Каширина, которая временно отстранена от участия в соревнованиях по подозрению в нарушении антидопинговых правил, вошла в список кандидатов в состав сборной России на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства спорта РФ.
Напомним, основанием для отстранения Кашириной послужили данные базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.
29-летняя Каширина — серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Помимо пяти золотых медалей чемпионатов мира в её активе восемь золотых медалей чемпионатов Европы. Спортсменка долгое время выступала в весовой категории до 75 кг. В последние годы карьеры она поднялась в весовую категорию до 87 кг.
- 18 января 2021
-
13:29
-
13:28
-
12:36
-
12:00
-
10:59
-
10:13
-
01:03
-
00:49
-
00:34
-
00:12
- 17 января 2021
-
22:52
-
21:57
-
21:48
-
19:43
-
19:25
-
19:10
-
18:56
-
16:01
-
14:40
-
13:34
-
13:09
-
11:55
-
01:01
-
00:25
- 16 января 2021
-
23:44
-
22:37
-
21:32
-
21:28
-
20:47
-
20:31
-
20:11
-
19:58
-
19:41
-
19:27
-
19:02