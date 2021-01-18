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Отстранённая за допинг чемпионка мира Каширина попала в список кандидатов в сборную России

Отстранённая за допинг чемпионка мира Каширина попала в список кандидатов в сборную России
Другие / Прочие виды спорта 0
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Пятикратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике Татьяна Каширина, которая временно отстранена от участия в соревнованиях по подозрению в нарушении антидопинговых правил, вошла в список кандидатов в состав сборной России на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства спорта РФ.

Напомним, основанием для отстранения Кашириной послужили данные базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

29-летняя Каширина — серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Помимо пяти золотых медалей чемпионатов мира в её активе восемь золотых медалей чемпионатов Европы. Спортсменка долгое время выступала в весовой категории до 75 кг. В последние годы карьеры она поднялась в весовую категорию до 87 кг.

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