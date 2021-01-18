Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сборная Швеции назвала состав на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти

Сборная Швеции назвала состав на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти
Другие / Лыжный спорт 0

Тренерский штаб сборной Швеции по лыжным гонкам объявил состав команды на этап Кубка мира, который пройдёт в Лахти (Финляндия) с 23 по 24 января. Об этом сообщает издание Expressen.

В состав вернулась Шарлотта Калла, из списка выбыла Фрида Карлссон, которая травмировалась на «Тур де Ски».

Мужчины: Аксель Экстрём, Бьорн Сандстрём, Фредрик Андерссон, Йенс Бурман, Йохан Херберт, Йонас Эрикссон.

Женщины: Шарлотта Калла, Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Эвелина Сеттлин, Ловиза Мудиг, София Хенрикссон.

Напомним, у мужчин в личном зачёте лидирует россиянин Александр Большунов, на счету которого 1297 очков, у женщин — представительница США Джессика Диггинс, у которой 932 очка. Юлия Ступак, занимающая второе место, уступает ей 130 очков.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021