Сборная Швеции назвала состав на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти
Тренерский штаб сборной Швеции по лыжным гонкам объявил состав команды на этап Кубка мира, который пройдёт в Лахти (Финляндия) с 23 по 24 января. Об этом сообщает издание Expressen.
В состав вернулась Шарлотта Калла, из списка выбыла Фрида Карлссон, которая травмировалась на «Тур де Ски».
Мужчины: Аксель Экстрём, Бьорн Сандстрём, Фредрик Андерссон, Йенс Бурман, Йохан Херберт, Йонас Эрикссон.
Женщины: Шарлотта Калла, Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Эвелина Сеттлин, Ловиза Мудиг, София Хенрикссон.
Напомним, у мужчин в личном зачёте лидирует россиянин Александр Большунов, на счету которого 1297 очков, у женщин — представительница США Джессика Диггинс, у которой 932 очка. Юлия Ступак, занимающая второе место, уступает ей 130 очков.
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