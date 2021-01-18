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Сборная Кабо-Верде снялась с чемпионата мира по гандболу

Сборная Кабо-Верде снялась с чемпионата мира по гандболу
Другие / Гандбол 0

Сборная Кабо-Верде уведомила Международную федерацию гандбола о снятии с чемпионата мира, сообщается на сайте IHF. Причина — угроза распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, вчера, 17 января, из-за заражения гандболистов коронавирусом отменили матч Кабо-Верде со сборной Германии. В соответствии с пунктом регламента, в котором речь идёт о коронавирусной инфекции, каждая команда должна иметь не менее 10 игроков в составе, в том числе вратаря. Поскольку сборная Кабо-Верде испытывает трудности с тем, чтобы набрать 10 здоровых игроков, было принято решение сняться с турнира.

В оставшихся матчах сборной Кабо-Верде засчитают технические поражения со счётом 0:10. Их соперники получат по два очка.

Турнирная таблица чемпионата мира по гандболу.

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