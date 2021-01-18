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Алия Мустафина начала работать тренером молодёжной сборной России

Алия Мустафина начала работать тренером молодёжной сборной России
Другие / Прочие виды спорта 0
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина приступила к работе тренером молодёжного состава национальной команды.

«Мустафина приступила к работе тренера молодёжной сборной. Сегодня она уже в зале, работает», — приводит слова Родионенко РИА «Новости».

После Олимпийских игр 2016 года Мустафина взяла паузу в карьере и в июне 2017 года родила дочь. В апреле 2018 года гимнастка вернулась в спорт. В сезоне-2019 Мустафина по разным причинам не смогла выступить на чемпионате Европы, Европейских играх и чемпионате мира. В октябре 2019 года Алия заявила, что взяла паузу, чтобы соскучиться по гимнастике, отметив, что ставит цель выступить на Играх в Токио. Мустафина включена в резерв основного состава сборной России по спортивной гимнастике на 2021 год.

Мустафина: взяла паузу, чтобы соскучиться по гимнастике
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