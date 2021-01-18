В велокоманде Bora-Hansgrohe рассказали о состоянии сбитых машиной гонщиков

Велокоманда Bora-Hansgrohe выступила с официальным заявлением о состоянии гонщиков, сбитых машиной во время тренировочного сбора на севере Италии. Пострадали семеро спортсменов, трое из них получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Речь идёт о Вилко Кельдермане, Рюдигере Селиге и Андреасе Шиллингере. Остальные четверо гонщиков, которые стали участниками происшествия, вернулись в гостиницу, где базируется команда. Они отделались лишь незначительными травмами.

«Вилко Кельдерман, Рюдигер Селиг и Андреас Шиллингер были доставлены в больницу в сознании. Вилко получил сотрясение мозга и перелом позвоночника. У Андреаса сломаны позвонки в шейном и грудном отделах позвоночника. Для обоих гонщиков мы стремимся к консервативному лечению. Руди также получил сотрясение мозга, но без переломов», — говорится в сообщении пресс-службы команды Bora-Hansgrohe.