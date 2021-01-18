Мария Ласицкене объяснила, почему не торопится вакцинироваться против коронавируса
Действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене объяснила, почему пока не планирует делать прививку от коронавируса.
«Я как спортсмен переживаю, как на мой организм и форму повлияет вакцина. Пока это необязательно, я воздерживаюсь от вакцинации. Жду развития ситуации, так как пока не услышала от антидопинговых организаций, что это всё официально разрешено.
Кроме того вдруг всем сейчас заведут книжки прививок и будет разрешён въезд в любую страну только с прививкой, одобренной по всему миру. В общем, добровольно я пока что не иду. Это моё мнение, потому что я спортсмен и на мою форму может повлиять любой чих, любой укол», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
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