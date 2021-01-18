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Алия Мустафина: о завершении карьеры гимнастки речи не идёт

Алия Мустафина: о завершении карьеры гимнастки речи не идёт
Другие / Прочие виды спорта 0
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, которая приступила к работе тренером в молодёжной сборной России, рассказала, что не спешит объявлять о завершении спортивной карьеры.

«Сейчас я работаю в качестве тренера в молодёжной сборной России, помогаю на всех снарядах. Но о завершении карьеры гимнастки речи не идёт», — приводит слова Мустафиной ТАСС.

После Олимпийских игр 2016 года Мустафина взяла паузу в карьере и в июне 2017 года родила дочь. В апреле 2018 года гимнастка вернулась в спорт. В сезоне-2019 Мустафина по разным причинам не смогла выступить на чемпионате Европы, Европейских играх и чемпионате мира. В октябре 2019 года Алия заявила, что взяла паузу, чтобы соскучиться по гимнастике, отметив, что ставит цель выступить на Играх в Токио. Мустафина включена в резерв основного состава сборной России по спортивной гимнастике на 2021 год.

Алия Мустафина начала работать тренером молодёжной сборной России
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