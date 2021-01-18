Йоханнес Клебо пропустит этап Кубка мира в Лахти

Сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала состав на этап Кубка мира в Лахти. В нём не оказалось Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

Состав сборной Норвегии на этап КМ в Лахти

Женщины: Хелене Марие Фоссесхолм, Терезе Йохауг, Анне Кьерсти Кальво, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг.

Мужчины: Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Нюнгет, Сьюр Рёте.

Напомним, сборная Норвегии участвовала только в одном этапе Кубка мира – в Руке. Декабрьские этапы в Давосе и Дрездене норвежские лыжники пропускали. Изначально планировалось, что скандинавская команда пропустит все кубковые гонки до чемпионата мира. Но решение было изменено. Однако лидер команды Клебо до последнего сомневался, ехать ли в Лахти. Сегодня Йоханнес должен был принять решение. Как видно из обнародованного состава, он отказался от старта в Финляндии.

Этап Кубка мира в Лахти пройдёт 23 и 24 января. В программе соревнований скиатлон и эстафета.