Российские гандболисты одержали вторую победу на ЧМ, обыграв команду Южной Кореи

Мужская сборная России по гандболу, выступающая под флагом ФГР, завершила предварительный этап чемпионата мира, который проходит в Египте, победой над командой Южной Кореи. Российские гандболисты обыграли соперника со счётом 30:26.

Самыми результативными в составе сборной России стали Дмитрий Корнев и Павел Андреев, забившие по 5 мячей. 4 раза отличился Дмитрий Житников.

Напомним, в 1-м туре в группе Н россияне сыграли вничью со сборной Беларуси (32:32), а во 2-м нанесли поражение команде Словении (31:25). Именно с этими 3 очками россияне продолжат борьбу в основном раунде, где им предстоит сыграть с тремя лучшими командами группы G — сборными Египта, Швеции и Северной Македонии.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Александрия, Египет

Группа Н. 3-й тур

Южная Корея – Россия – 26:30 (15:15).