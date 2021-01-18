Российские гандболисты одержали вторую победу на ЧМ, обыграв команду Южной Кореи

Мужская сборная России по гандболу, выступающая под флагом ФГР, завершила предварительный этап чемпионата мира, который проходит в Египте, победой над командой Южной Кореи. Российские гандболисты обыграли соперника со счётом 30:26.
Самыми результативными в составе сборной России стали Дмитрий Корнев и Павел Андреев, забившие по 5 мячей. 4 раза отличился Дмитрий Житников.
Напомним, в 1-м туре в группе Н россияне сыграли вничью со сборной Беларуси (32:32), а во 2-м нанесли поражение команде Словении (31:25). Именно с этими 3 очками россияне продолжат борьбу в основном раунде, где им предстоит сыграть с тремя лучшими командами группы G — сборными Египта, Швеции и Северной Македонии.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Александрия, Египет
Группа Н. 3-й тур
Южная Корея – Россия – 26:30 (15:15).
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