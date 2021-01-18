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«Готова украсить ваши обложки!» Елена Исинбаева обратилась к модным журналам

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, автор 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» стильное чёрно-белое фото. Спортсменка, одетая в чёрный костюм, подчёркивающий её фигуру, позирует, сидя на высоком стуле.

«Не только люди из шоу бизнеса могут быть героями модных журналов. Vogue, ELLE, GRAZIA, Glamour, Harper's BAZAAR! Я готова украсить ваши обложки!» — подписала фото Исинбаева.

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

Исинбаева — первая женщина, преодолевшая в прыжках с шестом высоту 5 м. Елена — член комиссии спортсменов МОК.

Вместе с мужем, членом сборной России по метанию копья Никитой Петиновым, Исинбаева живёт в Волгограде. Пара воспитывает двух детей — шестилетнюю Еву и Добрыню, которому в феврале исполнится три года.