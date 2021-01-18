Александр Борзунов стал главным тренером женской сборной России по борьбе

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что главным тренером женской сборной России назначен Александр Борзунов.

«Главным тренером женской сборной назначен Александр Борзунов, он же будет главным тренером команды на Играх в Токио. Вся практическая часть ляжет на болгарского специалиста Симеона Штерева», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Сборную России с февраля 2019 года возглавлял Магомед Алиомаров, скончавшийся в мае 2020 года от последствий коронавируса. Штерев вошел в тренерский штаб сборной России весной 2019 года.

63-летний Борзунов был начальником отдела женской борьбы Федерации спортивной борьбы России.

В женской борьбе на Олимпиаде в Японии будет разыграно шесть комплектов медалей. На Играх-2016 россиянки завоевали два серебра и одну бронзу.