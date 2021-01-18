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«Ситуация завела и подстегнула». Д.Шишкарёв — о выступлении на ЧМ по гандболу без флага РФ

«Ситуация завела и подстегнула». Д.Шишкарёв — о выступлении на ЧМ по гандболу без флага РФ
Другие / Гандбол 0
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Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв рассказал, как команда отреагировала на санкции ВАДА, в связи с которыми российские гандболисты выступают на чемпионате мира без флага и гимна страны.

Сборная России вышла в основной раунд, сыграв вничью с белорусами и одержав победы над командами Словении и Южной Кореи.

«Мы впервые столкнулись с тем, что вынуждены выступать без флага, герба и гимна. Конечно, всё это не очень приятно, но могу отметить, что в игре против белорусов, которая для нас была первой на турнире, эта ситуация нас завела и подстегнула.

После прозвучавшего гимна международной федерации было видно, что ребята по-спортивному разозлились на всю эту ситуацию, и это придало хороший импульс в плане настроя на игру. А как известно, как первый матч проведёшь, так турнир и сложится. Так что это даже сыграло нам на руку.

Надеюсь, что на нашем спортивному веку это будет первый и последний турнир в таком качестве», — приводит слова Шишкарёва ТАСС.

В основной раунд российская сборная вышла с тремя очками и встретится с командами Швеции, Египта и Северной Македонии. В той же группе сыграют белорусы и словенцы. Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал.

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