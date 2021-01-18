Президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» погиб при сходе лавины

Сегодня днём на популярном горнолыжном курорте «Домбай» в Карачаево-Черкесской Республике сошла снежная лавина. Под снегом оказались два пункта проката лыж и кафе. В этих объектах в момент схода лавины могли находиться от 4 до 12 человек. Шесть из них смогли выбраться из-под снега самостоятельно.

Один человек погиб. Это президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. В момент схода лавины он находился около одного из пунктов проката горнолыжного снаряжения. Информацию о гибели отца подтвердил сын — Шамиль Маршанкулова.

«Это отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают тело. Мы возились с бугелем со своим работником, услышали выстрелы, смотрим — лавина несётся. Начали вниз убегать. Посмотрел — отец у дверей вагончика стоял и в самый пик попал. Нас накрыло, но мы выбрались. Начали его искать. Ни вагона, ничего не было», — приводит слова Маршанкулова ТАСС.

На месте схода лавины работают следователи. Им предстоит выяснить причины чрезвычайного происшествия. По некоторым данным, лавина могла сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, принудительно спущенной в нескольких сотнях метров от места происшествия.