Президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» погиб при сходе лавины

Сегодня днём на популярном горнолыжном курорте «Домбай» в Карачаево-Черкесской Республике сошла снежная лавина. Под снегом оказались два пункта проката лыж и кафе. В этих объектах в момент схода лавины могли находиться от 4 до 12 человек. Шесть из них смогли выбраться из-под снега самостоятельно.
Один человек погиб. Это президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. В момент схода лавины он находился около одного из пунктов проката горнолыжного снаряжения. Информацию о гибели отца подтвердил сын — Шамиль Маршанкулова.
«Это отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают тело. Мы возились с бугелем со своим работником, услышали выстрелы, смотрим — лавина несётся. Начали вниз убегать. Посмотрел — отец у дверей вагончика стоял и в самый пик попал. Нас накрыло, но мы выбрались. Начали его искать. Ни вагона, ничего не было», — приводит слова Маршанкулова ТАСС.
На месте схода лавины работают следователи. Им предстоит выяснить причины чрезвычайного происшествия. По некоторым данным, лавина могла сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, принудительно спущенной в нескольких сотнях метров от места происшествия.
- 18 января 2021
-
22:58
-
22:27
-
22:17
-
21:53
-
21:02
-
20:43
-
20:22
-
18:58
-
18:48
-
18:40
-
18:28
-
17:41
-
17:27
-
16:54
-
16:34
-
16:27
-
15:23
-
14:05
-
13:29
-
13:28
-
12:36
-
12:00
-
10:59
-
10:13
-
01:03
-
00:49
-
00:34
-
00:12
- 17 января 2021
-
22:52
-
21:57
-
21:48
-
19:43
-
19:25
-
19:10
-
18:56