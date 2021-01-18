Минспорт России планирует начать вакцинацию спортсменов сборных от COVID-19 в марте

Директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта России Алексей Морозов сообщил, что спортсмены сборных начнут прививаться от коронавируса в марте.

«Спортсмены сборных команд России готовятся к вакцинации. В декабре мы провели большое совещание с ФМБА, Олимпийским комитетом России, общероссийскими спортивными федерациями, главами тренерских штабов. Принято решение, что мы действительно приступаем к вакцинации. Естественно, это добровольно для каждого спортсмена. Прежде всего речь о спортсменах, которые готовятся к соревнованиям — Олимпийским играм, чемпионатам и Кубкам мира.

Идут консультации по регламенту вакцинации с Минздравом России, Роспотребнадзором. Есть ограничения: спортсмен не должен находиться в соревновательном периоде, не должен находиться в сложных физических нагрузках, чтобы не истощать иммунитет. В первую волну пропустим тех, кто в основном составе, то есть на соревнованиях. Потом будут резервные составы, молодёжные, юниорские. Профессиональные спортсмены пока не привились. Ожидаем график массовой вакцинации поэтапно с марта», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия 24».