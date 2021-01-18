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В Минспорте России рассказали, сколько спортсменов переболело коронавирусом

В Минспорте России рассказали, сколько спортсменов переболело коронавирусом
Другие / Прочие виды спорта 0

Директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта России Алексей Морозов рассказал, сколько спортсменов, тренеров и представителей персонала сборных команд переболело коронавирусом.

«У нас хорошо учитывается заболеваемость среди спортсменов. На федеральных базах, где ведётся централизованная подготовка спортсменов, переболело 254 человека, из них 191 — спортсмены. Каждый случай был под контролем. Спортсмены — без осложнений, патологий. Остальные — это тренеры и персонал сборных команд. За рубежом около 150 спортсменов переболело без осложнений», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее Морозов сообщил, что массовая вакцинация членов сборных команд начнётся в марте.

Минспорт России планирует начать вакцинацию спортсменов сборных от COVID-19 в марте
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