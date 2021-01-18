Бородавко отреагировал на решение Клебо пропустить этап Кубка мира в Лахти

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение лидера сборной Норвегии Йоханнеса Клебо пропустить этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

Норвежские лыжники не выступали на Кубке мира с декабря. Декабрьские этапы пропускали также сборные Финляндии и Швеции, которые затем приняли участие в «Тур де Ски». Норвежцы изначально планировали пропустить все кубковые гонки до чемпионата мира. Но впоследствии изменили решение и вернутся к соревнованиям уже на этапе в Лахти (Финляндия). Однако Клебо в состав национальной команды не вошёл.

«Это его решение, и от этого решения у нас нет ни радости, ни огорчения. Мы готовимся к соревнованиям по своему плану. Я понимаю, что людям интересна борьба Александра Большунова с Клебо, но тот решил не выступать. На наши планы это никак не влияет», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».

Этап Кубка мира в Лахти пройдёт 23 и 24 января. В программе соревнований скиатлон и эстафета.

