Российские гандболисты вышли в основной раунд ЧМ-2021 с первого места в группе

Мужская сборная России вышла в основной раунд чемпионата мира по гандболу в Египте с первого места в группе Н. Это стало известно по окончанию матча Словения — Беларусь, завершившегося победой словенских гандболистов со счётом 29:25.
Сборная России, одолевшая команды Словении и Южной Кореи, а также сыгравшая вничью с белорусами, набрала 5 очков. В активе Словении 4 очка за две победы, у белорусов — 3 очка.
На основном этапе в одну группу войдут по три лучшие команды из квартетов Н и G. Таким образом, сборной России предстоят поединки с командами Швеции, Египта и Северной Македонии.
В основной этап россияне вышли с тремя очками, набранными в матчах со словенцами и белорусами. Это второй результат во вновь образованной подгруппе. Максимальное количество очков — 4 — у сборной Швеции, выигравшей оба идущих в зачёт матча.
Матчи основного этапа начнутся 20 января. Для выхода в четвертьфинал нужно занять первое или второе место в новой группе.
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