«Тут спешки никакой не должно быть». Юрий Бородавко — о вакцинации спортсменов от COVID-19
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил отношение к идее вакцинации спортсменов от коронавируса.
«Тут спешки никакой не должно быть. Каждый спортсмен — это штучный товар, на вес золота. И мы не должны расточительно относиться к своему золотому запасу. Решение о вакцинации должно быть взвешенным, ученые умы должны объяснить необходимость этой вакцинации. Понятно, что в любом случае раньше весны и окончания сезона этот вопрос нас не коснется", — приводит слова Юрия Бородавко РИА «Новости».
Ранее директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта России Алексей Морозов заявил, что вакцинация спортсменов сборных команд России поэтапно начнётся с марта.
Минспорт России планирует начать вакцинацию спортсменов сборных от COVID-19 в марте
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