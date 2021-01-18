«Тут спешки никакой не должно быть». Юрий Бородавко — о вакцинации спортсменов от COVID-19

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил отношение к идее вакцинации спортсменов от коронавируса.

«Тут спешки никакой не должно быть. Каждый спортсмен — это штучный товар, на вес золота. И мы не должны расточительно относиться к своему золотому запасу. Решение о вакцинации должно быть взвешенным, ученые умы должны объяснить необходимость этой вакцинации. Понятно, что в любом случае раньше весны и окончания сезона этот вопрос нас не коснется", — приводит слова Юрия Бородавко РИА «Новости».

Ранее директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта России Алексей Морозов заявил, что вакцинация спортсменов сборных команд России поэтапно начнётся с марта.