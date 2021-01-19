Велимир Петкович рассказал о главном достижении российских гандболистов на ЧМ-2021

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович прокомментировал победу (30:26) в матче чемпионата мира с командой Южной Кореи.

Корейская команда считалась аутсайдером, так как выставила на турнир молодёжный состав. В предыдущем матче россияне обыграли одного из фаворитов чемпионата мира – сборную Словении, что позволило команде Петковича досрочно выйти в основной раунд соревнований.

«Ожидал ли, что матч с Кореей получится нелёгким? Все вполне ожидаемо. Ребята полностью выложились в игре со Словенией и физически, и эмоционально. Настраиваться на игру, которая ничего не решает, всегда сложно. Тем более, после такого сильного эмоционального подъёма, за которым, как правило, следует опустошение. Мы это предполагали, так в итоге и получилось. В итоге парням всё равно пришлось отрезками включаться в игру на полную катушку, потому что проигрывать мы не хотели.

Рад, что мы смогли показать новую сборную, с которой придётся считаться любой команде. Я горжусь парнями, их игрой и той самоотдачей, которую они показывают. Но давайте не забывать о наших проблемах, которых как минимум немало. Дальше нам будет играть всё сложнее, соперники будут настраиваться по-другому, а нам очень не хватает длинной скамейки. Ребята ведь не железные, а играть приходится с перегрузкой. Я сегодня сказал парням, что самое главное наше достижение на этом турнире — привлечение внимания к мужскому гандболу и возвращение веры в себя. Мы это уже сделали, и моих ребят никто не сможет обвинить в том, что они плохо старались и не сражались. У нас всё впереди, но нужно время для улучшения результата, повышения качества игры и формирования запаса прочности сборной», — приводит слова Петковича «Гандбол. Быстрый центр».

В основном раунде, начиная с 20 января, сборной России предстоит сыграть с командами Швеции, Египта и Северной Македонии.