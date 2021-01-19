Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал запрет гимна на ЧМ и ОИ

Тренер сборной России по лыжным гонкам по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал публикацию полного текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«У нас на чемпионате мира будет играть гимн FIS. Ну а если говорить о других крупных соревнованиях, где, к сожалению, российские спортсмены будут лишены гимна… Я считаю, главное, чтобы наши спортсмены выигрывали и поднимались на высшую ступень пьедестала, а там мы споём любую подходящую песню по случаю победы сборной России», — цитирует Бородавко «Р-Спорт».

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. 14 января состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюшу» вынесли на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.