Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал запрет гимна на ЧМ и ОИ

Тренер сборной России по лыжным гонкам по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал публикацию полного текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«У нас на чемпионате мира будет играть гимн FIS. Ну а если говорить о других крупных соревнованиях, где, к сожалению, российские спортсмены будут лишены гимна… Я считаю, главное, чтобы наши спортсмены выигрывали и поднимались на высшую ступень пьедестала, а там мы споём любую подходящую песню по случаю победы сборной России», — цитирует Бородавко «Р-Спорт».
Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. 14 января состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюшу» вынесли на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.
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