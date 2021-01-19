Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гандболист сборной России Ермаков поделился ожиданиями от основного раунда ЧМ-2021

Гандболист сборной России Ермаков поделился ожиданиями от основного раунда ЧМ-2021
Другие / Гандбол 0

Гандболист сборной России Александр Ермаков рассказал о настрое на основной раунд чемпионата мира в Египте. Подопечные Велимира Петковича на предварительном этапе заняли первое место. Сборная России, одолевшая команды Словении и Южной Кореи, а также сыгравшая вничью с белорусами, набрала 5 очков

«Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы добиться побед в предстоящих матчах основного раунда», — приводит слова Ермакова официальный сайт соревнований.

В основном раунде сборной России предстоит сыграть с командами Швеции, Египта и Северной Македонии. Матчи основного этапа начнутся 20 января. Для выхода в четвертьфинал нужно занять первое или второе место в группе. Чемпионат мира в Египте завершится 31 января.

Россия расслабилась в игре с аутсайдером. Нашу гандбольную сборную спас украинский вратарь
Станислав Третынко творил чудеса против бросков быстрых корейцев. А его даже не признали лучшим игроком матча!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021