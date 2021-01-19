Гандболист сборной России Ермаков поделился ожиданиями от основного раунда ЧМ-2021

Гандболист сборной России Александр Ермаков рассказал о настрое на основной раунд чемпионата мира в Египте. Подопечные Велимира Петковича на предварительном этапе заняли первое место. Сборная России, одолевшая команды Словении и Южной Кореи, а также сыгравшая вничью с белорусами, набрала 5 очков

«Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы добиться побед в предстоящих матчах основного раунда», — приводит слова Ермакова официальный сайт соревнований.

В основном раунде сборной России предстоит сыграть с командами Швеции, Египта и Северной Македонии. Матчи основного этапа начнутся 20 января. Для выхода в четвертьфинал нужно занять первое или второе место в группе. Чемпионат мира в Египте завершится 31 января.