Гандболист сборной России Ермаков поделился ожиданиями от основного раунда ЧМ-2021
Гандболист сборной России Александр Ермаков рассказал о настрое на основной раунд чемпионата мира в Египте. Подопечные Велимира Петковича на предварительном этапе заняли первое место. Сборная России, одолевшая команды Словении и Южной Кореи, а также сыгравшая вничью с белорусами, набрала 5 очков
«Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы добиться побед в предстоящих матчах основного раунда», — приводит слова Ермакова официальный сайт соревнований.
В основном раунде сборной России предстоит сыграть с командами Швеции, Египта и Северной Македонии. Матчи основного этапа начнутся 20 января. Для выхода в четвертьфинал нужно занять первое или второе место в группе. Чемпионат мира в Египте завершится 31 января.
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