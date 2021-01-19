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Норвежские эксперты назвали лучшего гандболиста мира

Норвежские эксперты назвали лучшего гандболиста мира
Другие / Гандбол 0

Норвежские эксперты выразили восхищение игрой соотечественника Сандера Согесена на мужском чемпионате мира по гандболу в Египте. 25-летний спортсмен является лучшим бомбардиром турнира (30 голов).

«То, что он делает, просто сумасшествие», — приводит слова Патрика Стена Роулендса NRK.

«Такое увидишь не часто. Слово „феноменально“ не в точной мере описывает его игру. Если он не был лучшим игроком мира раньше, то сейчас точно является таковым», — сказал Ховард Тведтен.

«Он абсолютно уникален в борьбе один на один. Его не могут остановить, потому что он просто гораздо лучше всех», — отметила Каролина Дире Брейванг.

Сборная Норвегии вышла в основной раунд чемпионата мира, заняв второе место в группе E. Турнир завершится 31 января.

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