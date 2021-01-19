Сборная России по санному спорту назвала состав на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по санному спорту объявил состав на чемпионат мира, который пройдёт в Кёнигсзе (Германия) с 29 по 31 января.

«В состав сборной России на чемпионат мира вошли братья Роман и Павел Репиловы, Семён Павличенко, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Екатерина Батурина, а также экипажи мужских двухместных саней: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов. Планируем включить и молодую двойку: Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев», — приводит слова главного тренера национальной команды Сергея Чудинова ТАСС.

В 2020 году чемпионат мира прошёл в Сочи в феврале. Россия выиграла медальный зачёт, завоевав пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль.