Шакил О'Нил — тучному гандболисту из ДР Конго: говорят, ты Шак гандбола. Что происходит?

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил прокомментировал появление в составе сборной ДР Конго по гандболу Готье Мвумби, чей вес, по данным источников, может составлять 130 кг.

«Говорят, ты гандбольный Шак. Что происходит?» — сказал Шакил О'Нил в «сториз» своего «инстаграма».

«Мечта сбылась, не могу поверить. Мой идол, Шак, моя звезда. Спасибо тебе за сообщение и поддержку. Я точно не знаю, что происходит, но должен сказать: живите мечтой и сражайтесь за её воплощение», — отреагировал гандболист.

Судя по информации из трансляций чемпионата мира, Мавумби весит 110 кг. Мало кто поверил в эти данные, а аргентинское издание La Nacion сообщило, что вес гандболиста — 130 кг. На официальном сайте чемпионата мира указаны другие рост и вес Мвумби: 176 см и 89 кг.