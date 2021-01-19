Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на турнире в Челябинске

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила на Мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске.

Результат Ласицкене — 1,92 метра. Второе место заняла Кристина Королева (1,90 м с первой попытки), в тройку лучших вошла также Дарья Слепова (1,90 м со второй попытки).

Мария Ласицкене — первая и единственная в истории трёхкратная чемпионка мира в прыжке в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин), двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трёхкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, четырёхкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2010 года.