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Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на турнире в Челябинске

Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на турнире в Челябинске
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила на Мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске.

Результат Ласицкене — 1,92 метра. Второе место заняла Кристина Королева (1,90 м с первой попытки), в тройку лучших вошла также Дарья Слепова (1,90 м со второй попытки).

Мария Ласицкене — первая и единственная в истории трёхкратная чемпионка мира в прыжке в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин), двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трёхкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, четырёхкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2010 года.

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