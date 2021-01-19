РУСАДА просит спортсменов подтвердить ознакомление с новыми правилами, не рассказав о них

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) попросило подмосковных спортсменов подтвердить ознакомление с новыми общероссийскими антидопинговыми правилами, сообщает «Матч ТВ». При этом, по данным источника, спортсмены не были ознакомлены с новыми правилами ни Министерством спорта, ни РУСАДА.

Фото: «Матч ТВ»

Спортсменов просят необходимо распечатать форму, заполнить её, подписать и отправить обратно. Судя по документу, новые правила вступили в силу 1 января 2021 года.

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры.