После участия в марафоне Ла Диагонела двум лыжникам грозит ампутация

У шведского лыжника Михаэля Эклёфа развился некроз. Он рискует потерять большой палец ноги. Немецкий лыжник Патрик Оттилингер может потерять два пальца на руке. Оба принимали участие в марафоне Ла Диагонела, который состоялся 16 января. Отметим, что гонка проходила по сильному морозу, на старте температура не превышала минус 20 градусов.



«Мне очень больно. Сейчас у меня в голове много мыслей. Больше всего я переживаю, что могу потерять большой палец на ноге. Врачи говорят, что не знают, смогу ли я сохранить его. Время покажет. Я очень надеюсь, что мне удастся сохранить его», — приводит слова Эклёфа NRK.



«Я не чувствую двух пальцев, а один из них синий. Врачи сообщили, что единственное, что я могу делать сейчас, — просто ждать, пытаться их отогреть и немного активизировать. Остаётся лишь надеяться, что в конце концов всё наладится. Пока стараюсь просто сохранять позитив», — сказал Оттилингер.

Фото: https://www.nrk.no/sport/to-skilopere-i-fare-for-a-miste-taer-og-fingre-etter-renn_-_-den-kan-ratne-

Фото: https://www.nrk.no/sport/to-skilopere-i-fare-for-a-miste-taer-og-fingre-etter-renn_-_-den-kan-ratne-