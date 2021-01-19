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В FIL опровергли данные, что россияне выступят под национальным флагом на ЧМ по натурбану

В FIL опровергли данные, что россияне выступят под национальным флагом на ЧМ по натурбану
Другие / Лыжный спорт 0
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Россияне не выступят на чемпионате мира по натурбану под флагом своей страны, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации санного спорта (FIL).

«Прошу меня извинить, но информация оказалась неверна. В соответствии с решением МОК российские спортсмены не могут соревноваться под российским флагом, гимном страны и названием „Сборная России“. Учитывая, что FIL — это федерация, связанная с МОК, то на соревнованиях будет выступать команда под названием „Российские спортсмены Федерации санного спорта“, — сообщили в пресс-службе FIL.

Напомним, ранее представитель пресс-службы FIL Иво Дзордзи говорил, что российские спортсмены на чемпионате мира по натурбану смогут выступить под своим национальным флагом.

Турнир пройдёт с 4 по 7 февраля в Умхаузене (Австрия).

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Сегодня, 14 января, организация обнародовала полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Россияне выступят на чемпионате мира по натурбану под своим национальным флагом
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