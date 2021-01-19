В FIL опровергли данные, что россияне выступят под национальным флагом на ЧМ по натурбану

Россияне не выступят на чемпионате мира по натурбану под флагом своей страны, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации санного спорта (FIL).
«Прошу меня извинить, но информация оказалась неверна. В соответствии с решением МОК российские спортсмены не могут соревноваться под российским флагом, гимном страны и названием „Сборная России“. Учитывая, что FIL — это федерация, связанная с МОК, то на соревнованиях будет выступать команда под названием „Российские спортсмены Федерации санного спорта“, — сообщили в пресс-службе FIL.
Напомним, ранее представитель пресс-службы FIL Иво Дзордзи говорил, что российские спортсмены на чемпионате мира по натурбану смогут выступить под своим национальным флагом.
Турнир пройдёт с 4 по 7 февраля в Умхаузене (Австрия).
17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Сегодня, 14 января, организация обнародовала полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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