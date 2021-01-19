Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе пройдёт без зрителей

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021 года в Оберстдорфе (Германия) пройдёт без зрителей, сообщает пресс-служба соревнований на официальном сайте.
Решение было принято из соображений безопасности. Болельщикам, которые уже приобрели билеты, вернут средства.
«Конечно, мы бы хотели принять другое решение. У нас, похоже, не было другого выбора. Теперь нужно смотреть только вперёд и извлечь максимум из этой ситуации. Последние несколько недель показали, что лыжный спорт может быть очень увлекательным и без зрителей. Чемпионат мира 2021 года не станет зимней сказкой, о которой мы все мечтали, но и не будет блёклой тенью предыдущих турниров», — прокомментировал президент Немецкой лыжной ассоциации Франц Штайнле.
Чемпионат мира пройдёт с 23 февраля по 7 марта.
- 19 января 2021
-
19:43
-
19:36
-
19:09
-
18:26
-
18:21
-
18:08
-
17:18
-
17:10
-
15:10
-
13:08
-
13:02
-
12:25
-
12:00
-
10:04
-
09:36
-
09:30
-
00:34
-
00:01
- 18 января 2021
-
23:59
-
23:36
-
23:22
-
22:58
-
22:27
-
22:17
-
21:53
-
21:02
-
20:43
-
20:22
-
18:58
-
18:48
-
18:40
-
18:28
-
17:41
-
17:27
-
16:54