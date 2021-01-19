Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе пройдёт без зрителей

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021 года в Оберстдорфе (Германия) пройдёт без зрителей, сообщает пресс-служба соревнований на официальном сайте.

Решение было принято из соображений безопасности. Болельщикам, которые уже приобрели билеты, вернут средства.

«Конечно, мы бы хотели принять другое решение. У нас, похоже, не было другого выбора. Теперь нужно смотреть только вперёд и извлечь максимум из этой ситуации. Последние несколько недель показали, что лыжный спорт может быть очень увлекательным и без зрителей. Чемпионат мира 2021 года не станет зимней сказкой, о которой мы все мечтали, но и не будет блёклой тенью предыдущих турниров», — прокомментировал президент Немецкой лыжной ассоциации Франц Штайнле.

Чемпионат мира пройдёт с 23 февраля по 7 марта.