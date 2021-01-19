Вяльбе: судя по ситуации в Германии, главное, чтобы чемпионат мира вообще не отменили

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, что чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) пройдёт при пустых трибунах.

«По атмосфере это скорее у спортсменов стоит спрашивать, насколько это важно для них. А в принципе, судя по тому, как складывается ситуация в Германии, главное, чтобы вообще чемпионат мира не отменили. Так что главное — пусть он состоится, а со зрителями или без — это уже второстепенный вопрос», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Решение было принято организаторами из соображений безопасности. Болельщикам, которые уже приобрели билеты на соревнования, вернут средства. Чемпионат мира пройдёт с 23 февраля по 7 марта.