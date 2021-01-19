Йоханнес Клебо и другие норвежцы отреагировали на зажигательный танец Юлии Ступак

Норвежские лыжники поделились мнением о зажигательном танце Юлии Ступак. Россиянка станцевала во время награждения по итогам «Тур де Ски».
«Жалко шведку. Она даже не понимает, что происходит. Но вообще, весело наблюдать за ними. Посмотрим, может и я окажусь на пьедестале», — приводит слова Юлии Мире Dagbladet.
«Думаю, что такого я бы не сделал никогда и ни за что на свете», — поделился своим мнением Йоханнес Хёсфлот Клебо.
«Мне кажется, я бы исполнил танец получше. Если попаду на подиум, то задам жару», — сказал Никлас Дюрхауг.
Посмотреть видео можно на странице ФЛГР в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Eurosport.
Напомним, в общем зачёте престижной многодневки Ступак заняла второе место. Первой стала американка Джессика Диггинс. В тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерсон, которая одержала победу в заключительной гонке многодневки. Кроме того, в топ-10 зачёта попали россиянки Татьяна Сорина и Наталья Непряева, которые заняли четвёртое и седьмое место соответственно.
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