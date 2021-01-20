Сьюр Рёте: надеюсь навязать борьбу Большунову

Трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Сьюр Рёте поделился ожиданиями от предстоящих этапов Кубка мира.

«Я очень рад вернуться на Кубок мира. Разница между национальными и международными соревнованиями не так велика, но в последние годы мне было сложно мотивировать себя на домашние старты. Соревнования с представителями других стран больше мотивируют меня.

Надеюсь, того, что я показал на чемпионате Норвегии, будет достаточно для Кубка мира. Надеюсь навязать борьбу Александру Большунову. Мне не хватало выступлений в Кубке мира. Также мне пока не хватает стартовой скорости, нужно набрать форму", — приводит слова Рёте Nettavisen.

Предстоящий этап Кубка мира в Лахти пройдёт 23 и 24 января. В программе соревнований скиатлон и эстафета.