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Крюгер: мне надо выдерживать всю гонку. Это будет важно, когда встретимся с Большуновым

Крюгер: мне надо выдерживать всю гонку. Это будет важно, когда встретимся с Большуновым
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный олимпийский чемпион лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал выступление в гонке на 15 км коньковым ходом в рамках чемпионата Норвегии. Он занял второе место, проиграв 3,5 секунду Сьюру Рёте.

«Меня расстраивает, что Рёте раз за разом так прибавляет на финише. Я этого боялся. Очевидно, что мне нужно выдерживать всю гонку. Это будет важно, когда мы встретимся с Александром Большуновым», — приводит слова Крюгера NRK.

Россиянин Александр Большунов является лидером общего зачёта Кубка мира и действующим обладателем «Большого хрустального глобуса». Сборная Норвегии пропустила декабрьские этапы Кубка мира и январскую многодневку «Тур де Ски» из-за опасений заразиться коронавирусом. Предстоящий этап Кубка мира в Лахти пройдёт 23 и 24 января.

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