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Супербоул впервые в истории обслужит женщина

Супербоул впервые в истории обслужит женщина
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Решающий матч Национальной футбольной лиги (НФЛ) обслужит 47-летняя Сара Томас. Это первый случай в истории, когда назначение на Супербоул получила женщина. Об этом сообщается в «твиттере» Sports Center.

Томас будет главным судьёй на линии. Главным арбитром встречи будет Карл Чефферс.

Пока неизвестно, кто сыграет в Супербоуле. В финалах конференций «Грин-Бэй Пэкерс» сыграет с «Тампа-Бэй Бакканирс», а действующие обладатели титула «Канзас-Сити Чифс» сразятся с «Баффало Биллс».

Первый Супербоул был проведён в январе 1967 года. 55-я встреча за звание сильнейшей команды НФЛ пройдёт в Тампе (штат Флорида, США) 7 февраля.

Чаще всего Супербоул выигрывали команды «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс». На их счету по шесть побед.

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