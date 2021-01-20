Супербоул впервые в истории обслужит женщина
Решающий матч Национальной футбольной лиги (НФЛ) обслужит 47-летняя Сара Томас. Это первый случай в истории, когда назначение на Супербоул получила женщина. Об этом сообщается в «твиттере» Sports Center.
Томас будет главным судьёй на линии. Главным арбитром встречи будет Карл Чефферс.
Пока неизвестно, кто сыграет в Супербоуле. В финалах конференций «Грин-Бэй Пэкерс» сыграет с «Тампа-Бэй Бакканирс», а действующие обладатели титула «Канзас-Сити Чифс» сразятся с «Баффало Биллс».
Первый Супербоул был проведён в январе 1967 года. 55-я встреча за звание сильнейшей команды НФЛ пройдёт в Тампе (штат Флорида, США) 7 февраля.
Чаще всего Супербоул выигрывали команды «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс». На их счету по шесть побед.
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